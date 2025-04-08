Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü ile Sosyal Eşitlik ve Haklar Çalışmaları Derneği iş birliğinde düzenlenen projenin kapanış programı gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, Uluslararası Ofis Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Muhammet Kağan Güney, Sosyal Eşitlik ve Haklar Çalışmaları Derneği Başkanı Seyyid Cilalıoğlu ve Başkan Yardımcısı Selami Altun ile Polonya, İtalya, Belçika ve Türkiye’den uluslararası öğrenciler katılım sağladı.

Rektör Nedim Sözbir programda yaptığı konuşmada, projeye katkı sunan tüm katılımcıları tebrik ederek, bu tür uluslararası çalışmaların öğrenciler için önemli tecrübeler sunduğunu belirtti. Farklı kültürlerin ortak bir zeminde buluşmasının yalnızca akademik değil, insani bir kazanım da olduğunu vurgulayan Sözbir, uluslararası öğrenciler ile interaktif bir sohbette bulundu.

Gençlik çalışmaları ve kültürel etkileşim odağında yürütülen proje kapsamında düzenlenen interaktif atölye çalışmalarının anlatıldığı kapanış programında uluslararası öğrenciler Düzce’de edindikleri deneyimleri ve gerçekleştirdikleri etkinliklerini paylaşarak proje sürecine dair duygu ve düşüncelerini anlattı.

Öğrencilerin farklı kültürleri yakından tanıma şansı bulduğu proje süresince yapılan etkinliklerin değerlendirildiği ve kazanımların paylaşıldığı programda, öğrenciler, Düzce Üniversitesi’ne ve Uluslararası Ofis Koordinatörlüğe bu değerli fırsat için teşekkürlerini sundu.