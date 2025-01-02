Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) öğrencisi Deniz Tutgun, Uluslararası Öğrenci Seramik Yarışması’nda büyük bir başarıya imza attı.

BŞEÜ Seramik ve Cam Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Deniz Tutgun, Muammer Çakı 12. Uluslararası Öğrenci Seramik Yarışması’nda ‘Ateşin İçinden Gelen’ isimli eseri, ‘Serbest Seramik’ dalında tek başarı ödülü olan ‘Kale Seramik Başarı Ödülü’nü almaya hak kazandı. Yarışmaya toplamda 22 Türk, 3 yabancı üniversitenin seramik bölümü öğrencileri katıldı. Tutgun’un 2 eseri de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonunda düzenlenen sergide yer alarak sanatseverlerle buluşturulacak.

Genç sanatçının uluslararası alanda gösterdiği büyük başarı, gurur kaynağı oldu.