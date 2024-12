- Uluslararası Mersin Maratonu'na 'Hello Mersin' desteği

- Yabancı sporcuların mihmandarlığını maraton boyunca 'Hello Mersin' kursiyerleri yaptı



Fevzi Demircan

MERSİN (İHA) - Mersin'de gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu'na katılan yabancı sporculara 'Hello Mersin' kursiyerleri maraton boyunca eşlik etti. Kursiyerler gönüllü olarak sporculara hem tercümanlık, hem de mihmandarlık yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Rekorlar Şehrinde, Rekorlara Koşuyoruz’ mottosuyla bu yıl 6.’sını gerçekleştirdiği ‘Uluslararası Mersin Maratonu’ büyük bir coşku ile tamamlanırken, kente de renk kattı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 15 Aralık’ta düzenlenen maratonda, yerli ve yabancı çok sayıda sporcu yer aldı. Maratonda, 2 bin 36'sı Türk, 136'sı yabancı olmak üzere toplam 2 bin 172 sporcu mücadele etti. Sporculara şehre geldikleri ilk andan itibaren gerek antrenmanları, gerekse de maratonda geçirdikleri süre boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 'Hello Mersin' projesinden yararlanan kursiyerler eşlik etti. Kursiyerler gönüllü olarak sporculara hem tercümanlık, hem de mihmandarlık yaptı.



"Kursiyerlerimiz öğrendiklerini sahada uyguladılar"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, Uluslararası Mersin Maratonu’nda Hello Mersin Konuşma Kulübü üyelerinin gönüllü olarak yer aldıklarından belirterek, "Hem elit sporcularımızın, hem de Halk Koşusu’ndaki yabancı uyruklu misafirlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmeler yaptılar. Hello Mersin Konuşma Kulübü’nde kursiyerlerimizi dönem dönem yabancılarla karşılaştırıp, onlarla birebir görüşmeler yaptırıyorduk. Bu alanda da kursiyerlerimiz öğrendiklerini sahada uyguladılar. Hem onların her türlü ihtiyaçlarında yönlendirme yaptılar, hem de yanlarında oldular. Arkadaşlarımızdan da çok faydalı olduğunu duyduk. Güzel bir çalışma oldu" dedi.



Kursiyerler için farklı ve verimli bir deneyim oldu

Kursiyerlerden Meva Şahinoğlu, genelde Kenya’dan gelen yarışmacılara tercümanlık ve mihmandarlık yaptığından ifade ederek, "Çok anlayışlılardı ve yardım etmekten zevk aldım. Hello Mersin’e de bana böyle bir fırsatı verdiği ve bu deneyimi yaşattığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Senanur Döldöş de Hello Mersin’e yaklaşık 1 yıldır gittiğini belirterek, "Hello Mersin’in İngilizce öğrenmeme büyük katkısı oldu. Kendimi geliştirdim ve özgüvenime arttı. Yabancı yarışmacılara tercümanlık yaptık, onların yardıma ihtiyacı olduğu yerlerde yardım ettik, gerektiğinde çeviriler yaptık, iletişime geçtik ve tanışma fırsatı bulduk. Gönüllü olarak böyle bir etkinliğe katılabilmemiz, bizim için de çok güzel bir şey" dedi.

Yekta Gür ise sporculara, kente geldikleri andan ödül töreninin bitimine kadar eşlik ettiklerini dile getirerek, "Burayı tecrübe etmek muazzam bir şey. Yabancı sporcularla iletişimde olmak, bütün ekip çalışanlarıyla bir arada olmak çok güzel. Bunların hepsini Hello Mersin’e borçluyuz" diye konuştu.