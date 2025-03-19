Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreye kadar düşerken, 2 gündür yaşanan soğuk havanın etkili olmasıyla kar yağışı yaşandı. Zirvedeki kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2 gündür etkisini gösteren soğuk hava, Uludağ’a yaradı. Yazdan kalma havayla birlikte 50 santimetreye kadar düşen kar kalınlığı, dün gece yaşanan kar yağışının ardından zirvede 60 santimetreye kadar yükseldi.

Hava sıcaklığının en düşük eksi 7, en yüksek eksi 5 derece olması beklenen Uludağ’da, son tahminlere göre yarın da karla karışık yağmur bekleniyor.