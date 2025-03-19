SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Yıldırım, "Vücudun hemen her bölgesindeki hücreler, kanser hücrelerine dönüşebilir" dedi.

Kalın Bağırsak Farkındalık Ayı nedeniyle açıklama yapan Prof. Dr. Yıldırım, kanserin, vücuttaki hücrelerin kontrolden çıkıp hızla çoğalmasıyla başladığını söyledi.

Kolorektal kanser nedir?

Kolorektal kanserin, kalın bağırsak (Kolon) ya da rektumda başladığını hatırlatan Prof. Dr. Yıldırım, "Bu kanserler, başladıkları yere göre kolon kanseri ya da rektal kanser diye isimlendirilir. Kolon kanseri ve rektal kanser genellikle birçok ortak özelliğe sahip olduğundan birlikte değerlendirilir" şeklinde konuştu.

Kolorektal kanserin gelişimi

Gastrointestinal sistem diye de bilinen ve sindirim sisteminin bir parçası olan kalın bağırsağın, kolon ve rektumdan oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldırım şöyle devam etti:

"Kalın bağırsağın çoğu, yaklaşık 1,5 metre uzunluktaki kaslı bir tüp şeklindeki kolondan oluşur. Kolon, farklı bölümlere ayrılır; yükselen kolon, inen kolon, transvers kolon ve sigmoid kolon. Sigmoid kolon, daha sonra anüse bağlanan rektuma katılır.

Kolon, ince bağırsaktan gelen sindirilmemiş besinlerden tuzla suyu emer. Kolondan geçen atık madde, rektuma ulaşır ve anüsten dışarı atılır. Anüs çevresindeki halka şeklindeki kaslar (Sfinkterler), dışkının kontrollü bir şekilde dışarı çıkmasını sağlar.

Kolorektal kanser, genellikle rektum ya da kolonun iç astarında oluşan büyümeler (Polipler) ile başlar. Polipler, özellikle yaşlandıkça yaygın hale gelir. Polip türlerinin bazıları zaman içinde kansere dönüşebilir. Polipin kansere dönüşme riski, polipin türüne bağlıdır.

Kanser, polipten başlayarak kolon veya rektum duvarına doğru gelişebilir. Kanser hücreleri, lenf ya da kan damarlarına yayılarak yakındaki lenf düğümlerine ya da vücudun uzak bölgelerine ulaşabilir."

Kolon ve rektumda görülen kanser türleri

Kolorektal kanserlerin çoğu adenokarsinomlardır. Adenokarsinomun bazı alt tiplerinin prognozu (Hastalığın seyriyle ilgili öngörü), diğer tiplerle kıyaslandığında daha kötü olabilir.

Kolorektal kanser tedavisi

Kolorektal kanser tedavisinin, çok disiplinli bir ekip tarafından yürütüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ekip, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi onkoloji, gastroenteroloji, patoloji, radyoloji, nükleer tıp, diyetetik, fizyoterapi ve psikoloji uzmanlarından oluşur. SANKO Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde de hastalara multidisipliner tümör konseyi tarafından yapılan değerlendirilmelerle, multidisipliner bir yaklaşımla en güncel tedaviler uygulanmaktadır."