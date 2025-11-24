Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan yağış, özellikle zirveye yakın bölgelerde etkisini gösterdi. Yılbaşı öncesi kar yağışı kayak sezonunu heyecanla bekleyen vatandaşlar için sevindirici bir haber oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Uludağ'da 23-24 Kasım 2025 tarihlerinde hava sıcaklıkları sıfıra yakın seyretti. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 derece olarak ölçüldü, öğle saatlerinde ise sıcaklık 13 dereceye kadar yükseldi. Sabah saatlerinde görülen kar yağışı kısa süreli olsa da, zirveye yakın bölgelerde zeminin beyaz örtüyle kaplandığı bildirildi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte oteller ve tesislerde sezon hazırlıkları hız kazandı. Özellikle hafta sonu tatilcilerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Uludağ'daki pistlerin büyük kısmı henüz açılmadı, ancak kar yağışının devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde kayak için uygun şartların oluşması bekleniyor.

Sabah saatlerinde zirveye çıkan ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan dağ manzarasını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki günlerde yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bursa Uludağ'da 2025-2026 kayak sezonunun aralık ayının ilk haftasında açılması öngörülüyor. Skipass fiyatları ise günlük: Bin 700-Bin 950 TL, 2 günlük: 3 bin 200 - 3 bin 600 TL, arasında değişiyor. Esnek bilet seçenekleri de mevcut; ilk kullanım sonrası 30 gün içinde farklı günlerde kullanılabiliyor. Otel fiyatları ise henüz netleşmedi, ancak önceki yıllara göre gecelik 3 bin TL'den başlayan paketler bekleniyor. Kar yağışının erken başlamasıyla birlikte pistlerin daha erken açılma ihtimali bulunuyor. Yılbaşı ve sömestir dönemlerinde fiyatların yüzde 30-40 oranında artması bekleniyor.