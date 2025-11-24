TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Haklı şiddet olmaz' diyerek kadına yönelik her türlü şiddetin insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, yaptığı açıklamada şiddetin her türlüsünün insanlık suçu olduğunu belirterek, 'Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur ve sebeplerin haklılığı kabul edilemez Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddetle yaşam hakkını, güvenliğini, onurunu, özgürlüğünü ve bedensel bütünlük hakkını ihlal etmek insan hakkı ihlalidir' dedi.

'Kadınlar şiddeti çoğu zaman toplumsal baskılar nedeniyle gizliyor'

Kocaoğlu, şiddete maruz kalan kadınların yaşam döngüsünde karşılaştığı engeller olduğunu belirterek, 'Şiddete maruz kalan kadınların yaşam haritasına baktığımızda eğitimi ve ekonomik özgürlüğü olmayan kadınların geleneksel toplum baskısı yaşamamak, çocuklarını korumak, ailesine geri dönmemek düşüncesiyle ve maddi yetersizlikler nedeniyle yaşadığı travmaları normalleştirirken, eğitimli ve ekonomik hayatta aktif kadınların da aile bütünlüğünü bozmamak çabası yanında, toplumsal algı, itibar kaybetme korkusu gibi nedenlerle yaşadığı şiddeti yıllarca itiraf edememiş profiller ortaya çıkıyor. Şiddet ve çaresizlik fiziksel ve ruhsal travmalar oluştururken aynı zamanda kadının özgüvenini, hak arama arzusunu yok ediyor'' diye konuştu.

'Yasal düzenlemeler kâğıt üzerinde kalmamalı'

Kadının haklarını koruyan yasaların etkin uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Kocaoğlu, 'Kadının hukuksal haklarını koruyan yasal düzenlemelerin kağıt üzerinde kalmaması hayata geçirilmesini bir kez daha tekrar ve talep ediyoruz. Koruyucu politikalarının aktif işleyişinin önemi yanında, şiddeti gören kadar şiddeti uygulayanın bu eğilimini azaltmak için bilinçlendirme eğitim programlarının arttırılması, bu bilincin küçük yaştan itibaren kazandırılması için okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği içeriğinin ders konusu olması, var olanın yaygınlaştırılması talebimizi yineliyoruz. Maalesef şiddetin yaşandığı ailede yetişen çocukların gelecekteki aile ve toplumsal yaşam algısı da bu yönde şekilleniyor' ifadelerini kullandı.

'Kadının güçlenmesi eğitim ve ekonomik bağımsızlıktan geçiyor'

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımının önemine değinen Kocaoğlu, 'Geleneksel toplum yapısı ve kadına verilen sorumluluk algısı kadının eğitim ve ekonomik kazanımlardan yoksun kalmasına ve fırsat eşitliği için mücadele etmesi gerekliliğine dönüşüyor. Kurul çalışmalarımızı, kadının hayatın her alanında saygınlık kazanmasının eğitimi, ekonomik özgürlüğü, özgüveni, cesareti, iş dünyasında aktif rolü ve sosyal yaşam kalitesi ile doğru orantılı arttığı gerçeği ile hayata geçiriyoruz' diye konuştu.

'Kadınların her alanda var olabilmesi için çalışıyoruz'

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu'nun çalışmalarından da söz eden Kocaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Bizler, yerelde TOBB Antalya Kadın Girişimciler kurulumuz adına eğitim ve ekonomik kazanım şansını kendi oluşturmuş, iş dünyasında aktif söz sahibi kadın girişimci üyelerimizle kadının ekonomide, istihdamda ve sosyal yaşamda donanım ve kazanımları elde etmesi için mesleki eğitim, mentörlük, ekonomik kalkınma yönünde geliştirdiğimiz projelerimizle destek ve ihtiyaç talepleri doğrultusunda tecrübe paylaşımı ile yol arkadaşlığı yapmaya, kadınları bu yönde bilinçlendirmek üzere yerelde farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz.'

'Haklı şiddet olmaz'

Kadına yönelik her türlü şiddete karşı durmaya devam edeceklerini belirten Serap Kocaoğlu, 'Kadınların her alanda özgür ifade ile tam anlamıyla var olmalarını sağlamak, uluslararası konulan hedeflere ulaşmak ve kadınların, ailelerin, toplumların yaşam kalitesini artırmak için 'Haklı Şiddet Olmaz' diyoruz ve insanlığa yapılan her türlü şiddetin karşısındayız' dedi. Kocaoğlu, '25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha tüm kadınlar adına şiddetsiz, adil, eşitlik anlayışının toplumsal olarak benimsendiği bir dünya istiyoruz' ifadelerine yer verdi.