Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Çıtlık Mahallesi’nde yol kenarında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çıtlık Mahallesi’nde yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.