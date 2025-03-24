Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ABD heyeti ile dün Riyad’da gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçtiğini ifade ederek, "Enerji de dahil olmak üzere kilit noktaları ele aldık" dedi.

ABD ve Ukrayna heyetleri, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dün bir araya gelmiş, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Riyad’da ABD heyetiyle görüşmelere başladık" demişti. Ukrayna tarafı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin "verimli" geçtiğini söyledi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Umerov, "Amerikan ekibiyle yaptığımız toplantıyı tamamladık. Görüşme verimli ve odaklıydı. Enerji de dahil olmak üzere kilit noktaları ele aldık" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in hedefinin Ukrayna ve Ukrayna halkı ve dolayısıyla da tüm Avrupa için adil ve kalıcı barış olduğunu aktaran Umerov, Bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Umerov liderliğindeki Ukrayna heyetinde Devlet Başkanlığı Başkan Yardımcısı Pavlo Palisa, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Enerji Bakanı Andrii Sybiha yer aldı.

ABD ve Ukrayna heyetleri en son 11 Mart’ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya gelmiş, görüşme 9 saat sürmüştü. ABD heyeti bugün ise Rus heyeti ile bir araya geliyor.