Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük maçından galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, “Ankaragücü maçından gerekli dersleri çıkardık ve önümüzdeki maçlara aynı hataları yapmadan odaklanacağız” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında sahasında Ankaragücü’ne 3-2 mağlup olan Boluspor, 16 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçına odaklandı. Teknik Direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde Karaçayır Spor Kompleksi’nde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, kazanarak üst sıralarda yer almak istiyor.

“Önümüzde kazanabileceğimiz iki önemli maç var”

Ankaragücü müsabakasında gerekli dersleri çıkardıklarını söyleyen Kahraman, Karagümrük ve Kocaelispor mücadelelerinden 3’er puan almak istediklerini ifade eden Ufuk Kahraman, “Yakalamış olduğumuz 21 puanla play-off potasında üst sıralarda tutunmayı başarmıştık. Son iki haftaya kadar 6. ya da 7. sıralardaydık. Ancak hesapta olmayan Sakarya mağlubiyeti ve ardından iç sahada kaybettiğimiz Ankaragücü maçı bizi psikolojik olarak biraz aşağı çekti. Bununla birlikte oyuncularımla yaptığım analizler sayesinde güçlü anlarımızı nasıl tekrar kazanabileceğimize odaklandık. Şu an için kaybedilmiş 6 puandan bahsediyorum çünkü bu maçları kazanmayı hedefliyorduk. Önümüzde ise kazanabileceğimiz iki önemli maç var; Karagümrük ve hemen ardından Kocaelispor karşılaşmaları. Bu hafta itibarıyla bu maçların hazırlıklarına başladık. Rakip analizlerimizi oyuncularımıza anlattık ve antrenman programımızı bu analizlere göre şekillendiriyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Boluspor olarak çok iyi bir reaksiyon gösterdik”

Ankaragücü maçında iyi bir reaksiyon gösterdiklerini dile getiren Kahraman, “Ankaragücü maçına gelecek olursak, maçın başında yediğimiz erken bir gol ve ardından gelen ikinci gol bizi zora soktu. Ancak iki gol sonrası Boluspor olarak çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Yaklaşık 80 dakika boyunca yüksek tempoda bir oyun sergiledik. Ankaragücü, bütçe olarak bizim yaklaşık beş katımız büyüklüğünde bir takımla mücadele ediyor. Oyuncu kalitesi bakımından oldukça yüksek bir kadroya sahipler. Buna rağmen oyuncularımın, özellikle 2-0 sonrası ortaya koyduğu reaksiyon, hem toplu hem de topsuz oyunda takdire görülmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Şanssız bir golle mağlup olduk”

Rahat kazanabilecekleri maçı yedikleri talihsiz gol sonucu kaybettiklerini belirten Arif Ufuk Kahraman, “Her ne kadar maçı kaybetmiş olsak da 70. ile 85. dakikalar arasında üç net pozisyonumuz vardı. Kilit paslardaki bazı hatalardan kaynaklanan fırsatları da hesaba katarsak, bu maçı rahatlıkla kazanabileceğimiz bir karşılaşma olarak görüyordum. Maçı 3-2 kaybettik ama skora nereden baktığınız önemli. Belki 2-2 birçok kişi için tatmin edici bir sonuç olabilirdi. Ancak benim için bu skorla beraberlik yerine, kaçan 3 puan çok daha önemliydi. Maçı kazanmayı hedefledik ancak şanssız bir golle mağlup olduk. Rakibe çarparak ağlarımıza giden bu gol, bizim adımıza talihsizdi. Bu maçtan gerekli dersleri çıkardık ve önümüzdeki maçlara aynı hataları yapmadan odaklanacağız. Oyuncularımın şu anki coşkusu ve yüksek motivasyonu bize güç katacak” ifadelerini kullandı.

“Sakat oyuncuların olması olumsuz etkiledi”

Oyuncularının yaşadıkları sakatlık durumunun oyun anlayışlarını etkilediğini söyleyen Kahraman, “Biz, sistemli bir oyun anlayışıyla sahada yer almaya çalışan bir ekibiz ve bu sistemdeki oyuncularımızın rolleri çok önemli. Gerek ilk 11’de başlayan gerekse sonradan oyuna dahil olan oyuncularımızın katkısı büyük. Ancak Sakarya maçında Onur, şanssız bir sakatlık yaşadı ve bu durum maçın gidişatını etkiledi. Ardından antrenmanlarda Enes ve Estrela’nın sakatlıkları, Ankaragücü karşılaşmasında hamle şansımızı ciddi anlamda düşürdü. Özellikle orta sahadaki oyuncu eksiklikleri, 85. dakikadan sonra oyundan düşmemize neden oldu. Bu durum, dışarıdan da bazı soruları beraberinde getirdi. ‘Enes neden oynamıyor?’ gibi sorular alıyorum. Ancak Enes’in sakatlığı devam ediyor ve tedavi süreci sürüyor. Aynı durum Estrela için de geçerli. Bu oyuncular bizim için çok önemli ve sağlık ekiplerimizle yapacağımız görüşmeler sonucu maçlara yetişip yetişemeyeceklerini değerlendireceğiz” dedi.