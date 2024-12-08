Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, MKE Ankaragücü maçının ardından, “Öncelikle oyuncularımın emeğine ve ayaklarına sağlık. Belki berabere kalıp üzüleceğimiz bir maçta 3-2 mağlup olduk” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 15.haftasında Boluspor sahasında MKE Ankaragücü’nü 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman açıklamalarda bulundu. Kahraman "2-0 geriye düştüğümüz andan itibaren oyuncularıma o kadar çok güveniyordum ki maçı çevireceğimizi biliyorduk. Öncelikle oyuncularımın emeğine ve ayaklarına sağlık. Belki berabere kalıp üzüleceğimiz bir maçta 3-2 mağlup olduk. 2-0’dan sonra skoru 2-2’ye getirdik. Son 10 dakikada belki üç-dört tane net pozisyon yakaladık; üçe iki, üçe bir, dörde iki gibi durumlarda maalesef değerlendiremedik. Rakip, tecrübeli bir takım ve oyuncu değişiklikleri sonrası topa daha fazla sahip oldular. Son 5 dakikada, uzaktan yediğimiz bir golle mağlup olduk. Söylenecek çok fazla bir şey yok; oyuncularım çok iyi mücadele etti ve maç boyunca her şeyimizi sahaya koyduk. Bu maç benim için farklı bir hikâye olacak. Çok üzücü bir yenilgiydi ama derslerimizi aldık. Önümüzdeki hafta deplasmandaki maçı kazanmak için hemen çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.