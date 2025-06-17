Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde Avrupa Ligi 1. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. 16 takımın yer aldığı turda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanşlar ise 17 Temmuz’da oynanacak. Eşleşmeler şu şu şekilde oluştu:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya)

Sheriff (Moldova) - Priştine (Kosova)

Sabah (Azerbaycan) - NK Celje (Slovenya)

Spartak Trnava (Slovakya) - Hacken (İsveç)

Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) - Partizan (Sırbistan)

Paksi (Macaristan) - CFR 1907 Cluj (Romanya)