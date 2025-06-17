Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1 parça halinde 82,98 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından tutuklandı.
Kaynak: İHA