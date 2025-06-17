Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Binanın iş makinesinin üzerine çöktüğü anlar kamerada Binanın iş makinesinin üzerine çöktüğü anlar kamerada

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1 parça halinde 82,98 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından tutuklandı.

Kaynak: İHA