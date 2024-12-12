UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Beşiktaş, Norveç deplasmanında Bodo/Glimt ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 2-1 mağlup tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Bakhtiyor’un pasında topla buluşan Semih’in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
11. dakikada sol kanattan Rafa Silva’nın ortasında arka direkte bulunan Emirhan’ın kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.
21. dakikada sol kanattan Bakhtiyor’un ortasında arka direkte Gedson Fernandes’in vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
28. dakikada sol kanattan Rafa Silva’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Tayyip Talha’nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.
37. dakikada kaleci Ersin’in hatalı pasında topla buluşan Fredrik Bjorkan’ın sol kanattan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Zinckernagel meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
43. dakikada Zinckernagel’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Björtuft topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh
Yedekler: Julian Faye Lund, Villads Schmidt Nielsen, Brice Wembangomo, Adam Sorensen, Sondre Auklend, Sondre Fet, Isak Maatta, Sondre Sorli, August Mikkelsen, Nino Zugelj, Runar Espejord, Andreas Helmersen
Teknik Direktör: Kjetil Knutsen
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bakhtiyor, Al-Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih
Yedekler: Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Emrecan Terzi, Arda Berk Özüarap, Salih Uçan, Joao Mario, Fahri Kerem Ay, Jean Onana, Can Keleş, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Goller: Zinckernagel (dk. 37), Björtuft (dk. 43) (Bodo/Glimt), Gedson Fernandes (dk. 21) (Beşiktaş)
Sarı kart: Ndour (Beşiktaş)