Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği "Ağrı Çocuk Çalıştayı", çocuk haklarının korunması ve yerel sorunların çözümüne odaklandı.

Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) tarafından, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliğiyle "Ağrı Çocuk Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştay, çocukların haklarının daha etkin korunması, yerel sorunların tespiti ve çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla düzenlendi.

Çalıştaya kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı. Etkinlikte "Çocukların Katılım Hakkı", "Çocuk İhmal ve İstismarı", "Çocuk Hakları", "Çocuk İşçiliği" ve "Çocuk Yaşamı" konularında beş grup çalışması yapıldı. Gruplar, Ağrı’daki mevcut durumu analiz ederek çözüm önerileri sundu.

UDER Başkanı Yusuf Yıldırım, açılış konuşmasında çalıştayın önemine vurgu yaparak, "Bu çalıştay, Ağrı’da çocukların daha güvenli, sağlıklı ve haklarına erişebildiği bir yaşam kurabilmek adına önemli bir adım oldu," dedi.