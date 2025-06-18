Aydın’da tarımsal verim kaybının en aza indirilmesi için çalışmalar sürerken, Söke’deki domates seralarında pestisit kontrolü kapsamında numune alımları yapıldı.

Aydın’ın Söke ilçesindeki domates seralarında yaşanan verim kaybının önüne geçmek ve bahçelerdeki zararlı popülasyonunun tespitini sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, domates seralarını gezerek ürünleri kontrol etti. Hasat öncesi domatesleri tek tek inceleyen ekipler, pestisit kontrolü için numune alımı yaparken, zararlı kontrollerine aralıksız devam edileceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Hasat öncesi pestisit denetimi kapsamında numuneler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.