Karabük’te 4 gün sürecek U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı.

Karabük’ün ev sahipliğini yaptığı ve Onur Futbol Sahası’nda başlayan U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında altı farklı şehirden 6 takım yer alıyor. Şampiyona 24-27 Haziran tarihleri arasında oynanacak ve bu müsabakalardan birinci çıkacak takım 2. kademe mücadelelerine katılmaya hak kazanacak.

Bir şampiyonaya daha ev sahipliği yaptıklarını belirten Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı İhsan Çevik, "Daha önce U16 ve U18 Türkiye Şampiyonası’nın 1. Kademe ayağı buradaydı. Şimdi de U17 1.Kademe maçlarını aldık. Hem ilimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz hem de ilimize burada futbol seyrettirmiş oluyoruz. Turnuvada Sincan Belediyespor, Bartın Gençlerbirliği Spor, Düzce Ayyıldız Spor, İzmit Şafakspor, Zonguldak Karadeniz Ereğlispor, Bolu Kıbrıscıkspor takımları yer alıyor" dedi.

Burada taban birlikleriyle uyum içinde olduklarını belirten Başkan Çevik, hakemlere, Gençlik Spor İl Müdürlüğü yöneticileri ve personellerine teşekkür etti.

Çevik turnuva katılımı olarak ise, "6 takım, 25’er kişilik kafile olarak ortalama 150 kişi var. Yöneticileri, velileri sayarsak yine bir 250 kişi olur. Bir de Karabük’ten seyredenleri sayarsak 500-600 kişilik bir taraftar kitlesine sahip oluruz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Çevik, şampiyonada 24 takım yer alırken, dört ilden birer şampiyon çıkacak. Bu şampiyonlar dört grup merkezinde oynayacak. Oradan çıkacak takımlar da bir şehirde final oynanacak. Oradan çıkan da Türkiye Şampiyonası U17 şampiyonu olmuş olacak.

Şampiyonanın finali 27 Haziran Cuma günü saat 18.00’da Onur Futbol Sahası’nda oynanacak.