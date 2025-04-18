Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde U14 Türkiye Şampiyonası pazartesi günü başlayacak.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu ve Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan organizasyon, genç basketbolcuların Türkiye’nin dört bir yanından gelen rakipleriyle kıyasıya bir mücadelesine sahne olacak.

Darüşşafaka, Beşiktaş, A. Efes, MG Spor, Karşıyaka, Antalya Gelişim Spor, Yeşim Spor, Göztepe Basketbol, Bahçeşehir Koleji, Akademi İstanbul, Ege Asist, Ankara Basketbol Akademi, Özel Kırmızı Çizgi Ortaokulu ve Fenerbahçe gibi önemli takımların katılımıyla gerçekleşecek. 7 gün sürecek olan müsabakaların sonunda 27 Nisan Pazar Günü oynanacak final maçıyla şampiyon belli olacak.