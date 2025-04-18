İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), lisans ve ön lisans öğrencilerinin geliştirdiği 54 projeyle TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Toplamda 150 proje başvurusu ile TÜBİTAK’a en yüksek başvuru yapan vakıf üniversitelerinden biri olan İGÜ, yüzde 36’lık kabul oranı aldı. Desteklenmeye hak kazanan 54 proje ile İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’a girdi. Farklı fakültelerden öğrencilerin danışman öğretim üyeleri eşliğinde takım olarak hazırladığı projeler; bilimsel yeterlilik, içerik zenginliği ve yenilikçilik gibi birçok açıdan değerlendirildi.

Fakültelere göre desteklenen proje sayıları şu şekilde:

Sağlık Bilimleri Fakültesi: 21 proje

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi: 9 proje

Uygulamalı Bilimler Fakültesi: 7 proje

Güzel Sanatlar Fakültesi: 6 proje

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: 6 proje

Meslek Yüksekokulu: 4 proje

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: 1 proje