TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Osmaniye’de çiftçilerle bir araya geldi. Don, dolu, kuraklık gibi afetlerin tarımı vurduğunu belirten Bayraktar, su krizine karşı acil önlem çağrısı yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Osmaniye Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek çiftçiler ve muhtarlarla bir araya geldi. Son yıllarda iklim değişikliklerinin Türkiye’deki tarımsal üretimi ciddi anlamda olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye su fakiri bir ülke olma yolunda gidiyor. Şu an çiftçimiz suya ulaşmakta zorlaşıyor, zorlanıyor" dedi.

Başkan Bayraktar, "Türkiye su fakiri olacak"

Türkiye’nin 2030 yılına kadar su fakiri ülke olacağını belirten TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bizi bekleyen bir ciddi kuraklık tehdidi var. Bu tehditte karşı da birtakım tedbirleri ülke olarak almak zorundayız. Yani tehdittin daha büyüğü geliyor. Aşağı yukarı 2030 yıllarındaki 5 sene var, o yıllara varıncaya kadar Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Şu an bin 300 metre küp kişi başı düşen su miktarı bin metre küplere düşecek. Şimdi cazibe suyu bulamayınca yani sulama yatırımlarını bitirmek zorundayız, barajları bitirmek zorundayız. Çiftçiyi cazibe ve ucuz suyla ucuz suyla buluşturmak zorundayız. Çiftçi bunu bulamayınca nereye gidiyor? Yer altına gidiyor. Yani yer altı su kaynaklarımız da yeterli değil. O suları da kaybediyor, zaten kuraklığın da etkileriyle su daha aşağı, daha aşağılara doğru gidiyor. Şimdi dolayısıyla bizim muhakkak sürekli sulama yatırımlarını bitirmemiz lazım ama burada bir eksiğimiz var. Bunu sayın Cumhurbaşkanına ve ilgili bakanlarımıza da anlattık. Sulama randımanların da sulama veriminde ciddi problemimiz var, kaynağından tarlaya ulaşıncaya kadar suyun yüzde 48’ini kaybediyoruz. Yani sulama randımanı şu an yüzde 52 bu kabul edilemez bir şey. Türkiye su fakiri bir ülke olma yolunda gidiyor. Şu an çiftçimiz suya ulaşmakta zorlaşıyor, zorlanıyor. Sulama kanallarını kapalı hale getirmemiz lazım" diye konuştu.

Başkan Bayraktar, "Bugün sofralarımızda 3 öğün bulduğumuz bazı ürünleri bulamaz hale geliriz"

Kuraklık ülkenin gıda güvenliğini ciddi oranda tehdit edecektir diyen Başkan Bayraktar, "Bir de muhakkak sürekli bütün çiftçilerimizin basınçlı sulama sistemlerine geçirmesi lazım. Halen vahşi sulamayla sulama yaptığımız bölgeler var, suyun yüzde 77’sini biz kullanıyoruz. Tarım sektörü kullanıyor. Şimdi barajlarda su azaldığı zaman hemen diyoruz ki aman şehirlerde çeşme sularını kapatın orayı kapatın aman duşunuzu az alın, kardeşim onların su mu kullandığı yok suyu ben kullanıyorum. Yani evlerde ve sanayide kullanılan su miktarı bizimle mukayese ettiğimiz de çok düşük olan yüzde 77’sini ben kullanıyorum. Bu sektörde, bu alanda tasarrufa gitmek lazım. Orada gidilmesin demiyorum ama büyük ölçüde burada gitmek lazım. Halen salma suyla vahşi sulama sistemleriyle sulama yapan yerler var. Buna Türkiye’nin tahammülü yok. Bununla ilgili alması gereken tedbirleri zamanında alamadığımız takdirde ne söylüyorum? Kuraklık ülkenin gıda güvenliğini ciddi oranda tehdit edecektir. Bugün sofralarımızda 3 öğün bulduğumuz bazı ürünleri bulamaz hale geliriz. Sadece çiftçimiz açısından değerlendirmiyorum ben bunu. Bu elbette çiftçimize zarar verecektir. Tarımsal üretimden iştigal eden değerli çiftçilerimize elbette zarar verecektir. Ama bunun bir de tüketici ayağı var. Bu insanları nasıl besleyeceğiz? Bunun hesabını çok iyi yapmamız lazım" dedi.