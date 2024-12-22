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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, TVF Kadınlar 1. Ligi’nin 13. haftasında deplasmanda Karşıyaka’ya 3-1 mağlup oldu.

İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ilk seti 25-19 kaybederken ikinci sette daha üstün bir oyun sergileyerek seti 25-20 kazanmayı başardı. Bozüyük ekibi, üçüncü seti 25-16, dördüncü seti de 25-17 kaybederek 3-1 mağlup olarak ayrıldı.

Grubunda 4. sırada yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 14. haftada 5 Ocak 2025 Pazar günü saat 14.00’te Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda Göztepe ile oynayacak.

Kaynak: iha