İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen panelde tütün bağımlılığının zararları ve mücadele yöntemleri ele alındı. Uzmanlar, sigara kullanımının bireysel ve toplumsal etkilerine dikkat çekti.

Turgut Özal Tıp Merkezi giriş katında bilinçlendirme standının kurulmasıyla başlayan etkinlik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin müzik dinletisiyle devam etti. Panele, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ayşe Baran, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Birimi’nden Psikolog Hatice Memiş ve Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Formatörü Psikolog Şükrü Kalı konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, tütün bağımlılığının sağlık üzerindeki etkileri ve mücadele yöntemleri ele alındı. "Pasif içicilerin sigara içenlerden daha fazla zarar gördüğünü" vurgulayan Psikolog Hatice Memiş, sigara kullanımının sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Ayşe Baran ise tütün bağımlılığına karşı ücretsiz danışmanlık ve tedavi hizmetleri sunan "Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" ve "Sigara Bırakma Poliklinikleri" hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Formatörü Psikolog Şükrü Kalı, Yeşilay’ın tütün bağımlılığıyla mücadeledeki rolünü anlatarak, gönüllü öğrencilerle bağımlılığa karşı kampların yaygınlaştırılacağını belirtti.

Etkinlik, bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek sona erdi.