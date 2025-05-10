Ağrı’nın Tutak ilçesinde ?Tarım ve Orman Bakanlığının ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı Orman Benim Kampanyası kapsamında Tutak Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesinde Orman Temizliği ve Fidan Dikimi" etkinliği düzenlendi.

Programa Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile kurum amirleri, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Tutak İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının, şiddetinin düşürülerek çevreye zararlarının en aza indirilmesi, vatandaşlarında orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin artırılması hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmelerin ardından Kaymakam Adıbelli öğrenciler ile birlikte çam fidanılarını toprakla buluşturup dikilen fidanlara can suyu verdi.

kaymakam Adıbelli yaptığı açıklamada "Geleceğe nefes ,doğaya umut olmak için dikilen her Fidan yarınlarımız için büyük bir adımdır" dedi.