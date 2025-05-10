Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Gazeteci, Yazar ve Memur Sen Onursal Genel Başkanı Zübeyir Yetik’in (84) vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Yazar Zübeyir Yetik’in vefatından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Başkan Mehmet Can Hallaç, onun kelimelere yüklediği mananın, kendisini hayata, inanca ve medeniyetimize dair daha derin düşünmeye sevk ettiğini söyledi.

Başkan Hallaç, "Gençlik yıllarımızda şiirlerini okuduğumuz, kitaplarından ilham aldığımız, kalemiyle gönlümüze dokunan kıymetli edebiyat ve düşünce insanı Zübeyir Yetik hocamızın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Onun kelimelere yüklediği mana, bizi hayata, inanca ve medeniyetimize dair daha derin düşünmeye sevk etti. Sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir yol göstericiydi. Eserleriyle yetişen bir neslin gönlünde yer etti. Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." İfadelerine yer verdi.