Kenan Çakır

(İHA) AĞRI-Ağrı’nın Tutak ilçesinde Tutak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yaptığı çalışmayla Tutak İlçesine bağlı iki Köyü ’Gezici Kütüphane ile buluşturdu.

Tutak ilçe merkezine bağlı Sincan köyü İlkokulu ve Yeniköy İlkokulunda okuyan öğrencileri ziyaret eden Gezici Kütüphane ekibi öğrenciler ile çeşitli etkinlikler yapıp çocuklara kitap sevgisi aşıladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kartal’da yapılan etkinliklerin ardından öğrenciler ile birlikte kitap okudu.