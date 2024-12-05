Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının önüne geçmek için hayati öneme sahip olan Şırnak’taki Gabar Dağı’nda petrol üretiminde yeni bir rekor daha kırıldı. Petrol üretimi 63 kuyuda günlük 58 bin varile çıkarken, bu oran Türkiye’nin petrol tüketiminin yüzde 6’sını karşılıyor.

Terör örgütü PKK/KCK’nin yıllarca üs olarak kullandığı Gabar Dağı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı başarılı operasyonların ardından keşfi yapılan 1 milyar varil petrolün çıkarılması için çalışmalar ağır kış şartlarına rağmen devam ediyor. Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 6’sını karşılayan Gabar’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 41 kulede sondaj gerçekleştiriliyor. Sondaj çalışmaları tamamlanan 63 kuyuda ise günlük 58 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

“Şırnak’ta petrol fışkırıyor"

Gabar Dağı’nda yapılan hemen hemen her sondajdan petrol çıktığını ve bu durumun bölge halkına büyük bir mutluluk verdiğini ifade eden Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, “Şırnak’ta petrol fışkırıyor. Göründüğü gibi Şırnak’ın her yerinde sondajlar var. İş istihdamı çoğalıyor. Şırnak’ın çehresi değişecek yakında, tabii halk olarak biz çok mutluyuz. Petrol üretimi 58 bin varilin üzerine çıktı. Bölge halkı olarak çok mutluyuz. İnşallah ülke ekonomisine de büyük katkısı olacak. Şırnak’ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.