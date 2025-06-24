Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,4 artarak 110,9’a yükselirken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azalarak 108,5’e, inşaat sektöründe ise yüzde 1,7 gerileyerek 86,9’a düştü.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Haziran ayına ilişkin sektörel güven endeksi verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 0,4’lük bir artışla 110,9 seviyesine ulaşarak pozitif bir seyir izledi.

Buna karşın, perakende ticaret sektöründe güven endeksi yüzde 2,5’lik düşüşle 108,5’e gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,7 azalarak 86,9’a indi.

Sektörel güven endekslerindeki bu farklılaşma, ekonomik dinamiklerin sektörler arasında değişkenlik gösterdiğini ortaya koyuyor. Hizmet sektöründeki sınırlı iyileşme, sektörel talep ve beklentilerde hafif bir toparlanmaya işaret ederken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki gerileme, bu alanlarda ekonomik güvenin zayıfladığına dair sinyaller veriyor.

TÜİK’in verileri, ekonomik aktörlerin gelecek döneme ilişkin beklentilerini şekillendirmede önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.