Yurt dışından Türkiye’ye ithal edilen güller nedeniyle yerli gül fiyatları düştü. Gül üreticileri ithalata ek gümrük vergisi getirilmesini istedi.

Türkiye’nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana’da gül seraları artmaya başladı. Kent genelinde her geçen yıl gül üretimi çoğalırken sabahın erken saatlerinde işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Adana’dan yurdun dört bir yanına gönderilen güller, dalında 2-3 liradan alıcı buluyor. Kış aylarında dalında 8-10 liradan alıcı bulan gül fiyatlarının yurt dışından ithalatın artmasıyla düşmesi üreticileri etkiledi.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Gül genelde kış aylarında para ediyor. Şuanda güller serada kaldı. Bir demette 20 gül var ve fiyatı 100-200 lira. Şuanda gülleri çiftçi serada bıraktı. Soğan, patates ve birçok üründe destek var. Gül içinde DFİF desteği verilmeli. Yurt dışından ülkemize gül geldiği için çiftçi para kazanamıyor" dedi.

"Girdi maliyetlerimiz çok arttı"

Yurt dışındaki ürünlerin fiyatının düşük olduğuna dikkat çeken Doğan, "Bizler genelde yurt dışından gelen ürünlerle rekabet edemiyoruz. Mısır, Özbekistan ve İran birçok pazarımızı kaptı. Orada bir işçinin yevmiyesi 3 dolar, burada bin 200 lira. Girdi maliyetlerimiz çok arttı" diye konuştu.

Gül üreticisi Kadir Ateşok ise "Hasat maliyeti getirisini karşılamadığı için şuanda gülleri bu şekilde bırakıyoruz. Yurt dışından gül ithalatı zorlaştırılırsa yerli üreticinin ürünü kıymetlenir" diye konuştu.