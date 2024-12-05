AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan’ın babasının cenazesine katılarak acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Bir süredir ikamet ettiğini Balıkesir’in Edremit ilçesinde yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan’ın babası Ömer Karaarslan dün vefat etmişti. Ömer Karaarslan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gölpazarı Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazın ardından Bahçelievler Mahallesi Mezarlığı defedildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, cenazeye katılarak, AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan ve aile bireylerine başsağlığı diledi.