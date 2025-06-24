Eskiden savaş aleti olarak kullanılan topuz, günümüzde Amasya’nın Merzifon ilçesinde kebap sunumunda kullanılıyor. Ocakta 500 derece ısıtılıp ardından sıcaklığı yarıya düşürülen kızgın topuzun üstüne asılan az pişmiş etleri gören şaşırıyor.

Özel tasarlanan topuzun sivri çıkıntılarına daha önce az pişirilmiş et çeşitleri dizildikten sonra sebze ve soslar ilave edilen topuz kebabı, iç pilavı eşliğinde müşterilere sunuluyor. Yarım saatten fazla süreyle sıcak kalan bonfile, antrikot, tavuk budu ve göğsü ile kuzu pirzola bulunan bu ilginç kebap türü Merzifon Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle ilki gerçekleştirilen Merzifon 1. Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali’nde yoğun ilgi gördü. Yapılışı usta şefler ve vatandaşlar tarafından merakla takip edilip görüntülendi.

"Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz"

Restoranlarına gelen müşterilerinin bir savaş aletinin kebap sunumunda kullanıldığını görünce şaşırdıklarını belirten kebap ustası Yusuf Kavalcı, "Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. O yüzden savaş aletini kebaba dönüştürdük" dedi.

Yörede geleneksel yemekler üzerine çalışmalarda bulunan gurme Yaman Kesim de, "Savaşlarda kullanılan topuz bir şekilde mutfağa taşınmış. Bu bir şovdu ve tuttu. Merzifon Taşhan’a gelen konuklar tarafından beğenilerek tüketiliyor" diye konuştu.

Yurdun dört yanından usta şeflerin de katıldığı festivale geliştirdikleri ankastre ürünlerle destek olan iş insanı Bora Oymak ise, "Topuz kebabı bölgemizin en meşhur yemeklerindendir. Yapılırken ateşler, alevler çıkıyor. Çok lezzetli" şeklinde konuştu.