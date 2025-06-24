Artan domuz popülasyonu ve tarım arazilerine verilen zarar nedeniyle Gündoğmuş Kaymakamlığı talimatıyla Senir Mahallesi’nde sürek avı yapıldı.

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde, domuz popülasyonunun kontrol altına alınması ve tarım alanlarında yaşanan zararın önlenmesi amacıyla sürek avı düzenlendi. Gündoğmuş Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal’ın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyonda, Manavgat Avcılar Derneği üyeleri Senir Mahallesi kırsalında av yaptı.

"Kazasız ve verimli bir avı geride bıraktık"

Manavgat Avcılar Derneği Başkanı Cihan Arık yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığın talebi üzerine Milli Parklar Müdürlüğü izniyle ve jandarma ile ambulans eşliğinde sürek avımızı gerçekleştirdik. Gündoğmuş Belediye Başkanımızın verdiği yemekte bir araya geldik. Ev sahipliği için Senir Mahalle Muhtarımıza, katılım sağlayan dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Kazasız ve verimli bir avı geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

"Şikayetlerin önlenmesi amacıyla ikinci sürek avı tertip edilmiştir"

Gündoğmuş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "İlçemizde artan domuz popülasyonu ve tarım zararları ile ilgili kırsal mahallelerimizden gelen şikayetlerin önlenmesi amacıyla ikinci sürek avı tertip edilmiştir. Gündoğmuş Belediyemize, Manavgat Avcılar ve Atıcılar Derneğine ve Senir Mahalle Muhtarlığına katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.