İşitme engeli bulunan ve konuşamayan Mahmut Aktaş, 16 yıllık kariyerinde kazandığı 2015 Avrupa Şampiyonluğu, 2016 Dünya Şampiyonluğu ve 2017 Olimpiyat Şampiyonluğu gibi başarılarla Türkiye’nin en kariyerli futbolcularından biri olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Türkiye şampiyonlukları da bulunan Aktaş, ’engelin’ başarılara engel olmayacağını bir kez daha kanıtladı .

Elazığ’ın gururu, işitme ve konuşma engelli 32 yaşındaki Mahmut Aktaş, tam 16 yıldır yeşil sahalarda ter döküyor. Azmi, başarıları ve örnek mücadelesiyle Türkiye’nin gururu olmaya devam eden Aktaş, kariyerinde elde ettiği şampiyonluklarla da gençlere ilham veriyor. İşitme Engelliler Milli Takımı ile birlikte 2015 yılında Avrupa şampiyonu, 2016 yılında dünya şampiyonu, 2017 yılında olimpiyat şampiyonu olan Mahmut Aktaş, 2021 yılında olimpiyat üçüncülüğünü ve 2024 yılında Avrupa üçüncülüğünü elde ederek uluslararası başarılarla dolu bir kariyere imza attı. Kulüp kariyerinde de Elazığ Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı ile 2 Türkiye şampiyonluğu kazanan Mahmut Aktaş, şu anda İşitme Engelliler Milli Takım kaptanı olarak genç sporculara örnek oluyor. Aynı zamanda aktif olarak Elazığ İl Özel İdare Spor takımı formasıyla futbol yaşantısını sürdüren Aktaş, yeni hedefler ve zaferler için sahada var gücüyle mücadele ediyor.

’’Engelleri aşmış bir yapısı var”

İşaret dili tercümanı aracılığıyla açıklama yapan ay-yıldızlı milli futbolcu Mahmut Aktaş, ’’32 yaşındayım ve evliyim. 16 yıldır futbolla ilgileniyorum. Milli takımda başarılarım var, dünya şampiyonluğum var ve olimpiyat başarılarına sahibim” dedi.

Milli futbolcu Aktaş’ın kariyeri ve başarıları hakkında bilgi veren Elazığ İl Özel İdare Spor takımı antrenörü İcabi Ayyıldız, ’’Biz sezon başı Mahmut’u transfer ettik. Mahmut Aktaş kardeşimiz 32 yaşında ve deyim yerindeyse engelleri aşmış bir yapısı var. Bakıldığı zaman herkese örnek teşkil edecek, başarılarının bana göre ülke genelinde herkesin hayal edebileceği sahip olmak isteyebileceği bir başarıya sahip. Mahmut şu an İşitme Engelliler Milli Takımının kaptanlığını yapıyor. Kaptanlığını yaptığı milli forma ile olimpiyat ve dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ve dünya üçüncülüğü var. Avrupa şampiyonluğu da var. Bu anlamda bizim kulübümüzde milli takıma hazırlık olsun diye de futbol yaşantısına devam ediyor. Mahmut takımımızda ilk 11’de forma giyen bir arkadaşımız. Yaşama sevincini hiç yitirmemiş, yaptığı işten çok mutlu olan ve herkese örnek olabilecek bir yapısı var. Mahmut, arkadaşları içerisinde şu anda en sevilen karakter’’ şeklinde konuştu.

’’Futbolda çok yetenekli ve karakterli, başarıları da bu karakterini yansıtıyor’’

Takım arkadaşlarından Enes Altun ise ’’Bu sene İl Özel İdare Futbol Kulübü’ne transfer oldum. Mahmut ağabeyimiz ile tanıştım. Onun kadar karakteri düzgün ve efendi birini ilk defa tanıyorum. İdmana her zaman bizden önce gelir. Saygılıdır ve saha içinde çok olgun davranır. Futbolda çok yetenekli ve karakterli. Zaten başarıları da bu karakterini yansıtıyor” diye konuştu.

Mahmut Aktaş, Elazığ İl Özel İdare Spor da oynayan engelli olmayan arkadaşları ile uyum içinde çalışıp takımının başarısı için ter döküyor.

(RY-YRT