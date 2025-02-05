"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Kocaeli’de "Hızır 41 Afet Mutfağı" hizmete açıldı. Tesis, muhtemel afetlerde Marmara Bölgesi’ne hizmet verecek.

Afetlere karşı hazırlıklı bir şehir oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi Projesi’ni hayata geçirdi. 19 Eylül 2022’de temeli atılan tesis, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hızır 41 Afet Mutfağı, Türkiye’nin en büyük afet mutfağı olma özelliğini taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından kurulan tesis; afet mutfağı, gıda üretim tesisi ve mobil afet tırları ile acil durumlarda vatandaşların temel yiyecek ihtiyaçlarını güvenle karşılayacak bir üretim merkezi olacak. 10 bin 350 metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesisin zemin katında sıcak yemek ve ekmek üretim alanları, et işleme bölümü, sebze ön yıkama ve hazırlık alanları, unlu mamuller bölümü ile pastörize yemek üretim ve paketleme alanları bulunuyor. Ayrıca tesis, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek organizasyonlara da yemek desteği sağlayacak.

"Buradaki ekip sürekli hazır"

Tesisin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "2 tane afet tırımız var ve yolda giderken ekmek yapma kabiliyetine sahiptir. Afet oldu, haber aldınız ve harekete geçtiniz, alana vardınız, bütün o ekibi mobilize etmek, o ekipmanı, malzemeyi toparlayıp harekete geçmek başlı başına bir meseleydi. Kahramanmaraş merkezli depremler bize çok önemli bir tecrübe oldu ve buranın tasarımı yapılırken o tecrübeyi buraya dahil ettik. Burada her an çalışan bir yapı vardır. Burayı da öyle düşünmek lazımdır. Buradaki ekip sürekli hazırdır. Sürekli buradalar ve bir afet durumu olduğunda burası hazır bir şekilde mobilize olma imkanına sahip olacaktır. Afet deneyimi bize gösterdi ki, afetlerin öncesinde hazırlık yapılır. Afet anını yönetmek ayrı bir şeydir, afetin sonrasını yürütmek bambaşka bir şeydir. Bütün bu üç noktanın üç alanında da var olmanız gerekir. Bir tarafta var, diğer tarafta yoksanız o iş eksik kalır. Yerli yerinde iş yapma imkanınız olmaz" dedi.

"Günde 20 bin kişiye 3 öğün yemek çıkartacak"

Hızır 41 Afet Mutfağı’nın Türkiye’nin tam manada emsalleriyle kıyaslandığında en büyük afet üssü, en büyük afet mutfağı olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "Burada günde 150 bin kişiye çorba verecek, 20 bin kişiye 3 öğün yemek çıkartacak bir sistem kurulmuştur. 10 bin metrekare kapalı bir alan vardır. Normal zamanlarda burası bizim bütün düğün salonlarımızla, sosyal tesislerimizle ihtiyaç duyulan tüm ürünleri hazırlayacak bir merkez olmakla birlikte, aynı zamanda afet zamanında alanın yetkin uzmanları tarafından yönetilebilecek bir hizmetinde üssü olacaktır. Burası hep aynı mekanizma ile çalışıyor" diye konuştu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise, projenin afet zamanlarında kullanılabilecek olmasının tesisi çok daha anlamlı kıldığını söyledi.