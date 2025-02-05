Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Taekwondo İl Birinciliği müsabakalarında Şehzadeler Belediye Spor Kulübü sporcuları büyük başarı elde etti.

Farklı sıkletlerde mücadele eden sporcular, üstün performanslarıyla madalyaları topladı. 42 kg’da mücadele eden Şevval Derince, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. 59 kg’da Ahmet Durmaz ikinci olurken, 78 kg’da Mert Efe Kamal üçüncülük elde etti. Şehzadeler Belediye Spor Kulübü sporcularının bu başarısı, antrenörleri ve aileleri tarafından büyük bir gururla karşılandı. Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, başarılı sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızın disiplinli çalışmaları ve azimli mücadeleleri sayesinde elde ettikleri bu başarı hepimizi gururlandırdı. Şehzadeler Belediye Spor Kulübü olarak gençlerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.