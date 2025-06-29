Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattının ilk etabını devreye alarak, ilde ulaşımda yeni bir çağ başlattı. 16,5 kilometrelik Camili-Gar Meydanı arasındaki 1. etapta ilk sefer gerçekleşti.

Sakarya’da 6 aydır büyük bir özveri ve 350’den fazla kişilik kadroyla temelleri atılan Büyükşehir Metrobüs Hattı Projesi hayata geçirildi. Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla yaptığı 19 buçuk kilometrelik hattın 16 buçuk kilometrelik Camili-Gar Meydanı 1. etabı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın söz verdiği gibi haziran ayı sonunda tamamlandı ve 11 metrobüs hizmet vermeye başladı. Projenin devreye alınmasıyla birlikte Sakarya, Türkiye’nin ikinci metrobüs hizmeti veren şehri oldu. Hatta ilk sefer ise Yusuf Alemdar öncülüğünde Camili İstasyonu’ndan şehir merkezine gerçekleştirildi. Camili’den kornalar ve alkışlar eşliğinde yola çıkan aracın ilk seferi Gar Meydanı İstasyonu’nda son buldu ve projenin tanıtımı burada büyük bir coşkuyla yapıldı.

Programda konuşan Başkan Alemdar, "Biz ‘Bu şehir hepimizin’ sloganıyla adımlar attık. Metrobüs hattımızın ilk seferi, sözünü verdiğimiz tarihte gerçekleşti. Şehrimizin önceliklerini biliyoruz. Kentsel dönüşüm ve raylı sistem olmazsa olmazımızdır. Ulaşımda gelişimin bir şehrin gelişmesi, büyümesi için çok önemli olduğunu biliyoruz ve bu yüzden vatandaşımıza en konforlu ulaşım hizmetini sunmak için gayret ettik. Hamdolsun Rabbim yüzümüzü kara çıkarmadı, bugün sizlerin huzurunda bu hizmeti şehre kazandırmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

"1 milyar 200 milyon liralık bir projeyi şehre kazandırmış olduk"

Başkan Alemdar, "Metrobüs hattını şehrimize getirmek için çalışma ortaya koyduk. Ekibimiz aralıksız çalıştı. Onlar inandı, mücadele etti ve durmadan, yorulmadan çalıştı. Bu şehri bir adım daha ileri taşımak için her biri 24 saat esasıyla sahada ter döktüler ve böylesi bir proje 6 ayda hayata geçti. Bu metrobüs hattı tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıldı. Her santiminde Büyükşehir’in izi var. 1 milyar 200 milyon liralık bir projeyi şehre kazandırmış olduk. Bu metrobüsler Sakarya’da yerli ve milli sistemle üretildi. 15 Temmuz’a kadar araçlarımız, trafik ve yaya alışkanlığı kazanılması için test sürüşlerine devam edecek. Ardından tarifeli ulaşım başlayacak. Bir daha duyurmuş olalım, yeni okul dönemi başlayana kadar metrobüslerimiz ücretsiz yolcu taşıyacak. Sakaryalı hemşerilerimiz şehre yaptığımız yatırımı yerinde görsün, Yenikent bölgesinden şehre kolay ve güvenli ulaşımı bizzat tecrübe etsin istiyoruz. Bugün Sakarya için bir milat ve ulaşımda şehrin geleceğine yön verecek projelerin daha ilk adımıdır. Sakarya ulaşımında yeni bir çağ başlattık ve yakın süreçte çok daha büyük işlerin altına imzamızı atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

220 yolcu kapasitesine sahip yeni metrobüsler dönüş esnasında savrulmayı engelleyen, motor torkunu otomatik olarak limitleyen, elektronik körük yönetim sistemiyle devreye alındı. Metrobüslerde ayrıca sürüş esnasında çevresini tarayan, yaya ve bisiklet algılayan, kör noktaları tespit edip tehlike anında şoförü ikaz eden uyarı sistemleri de yer alıyor.