Mersin’in Anamur ilçesinde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Türkiye Şampiyonası Süper Finali, 7–9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan organizasyonda, sezon boyunca farklı illerde yapılan etaplarda başarılı olan sporcular Anamur Eski Radar Tepesinde şampiyonluk için mücadele etti. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 60 sporcu, üç gün süren final müsabakalarında gökyüzünde kıyasıya rekabet etti.

Final yarışlarını, Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkan Vekili Necdet Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Özdoğan, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Ferdi Doğan ve Federasyon Temsilcisi Selçuk Alparslan da takip etti.

Dereceye giren sporcular, 2026 Yamaç Paraşütü Milli Takımı kadrosuna seçilme hakkı kazandı.

Yarışmada ilk 3’e giren sporcular ise şöyle:

Genel Klasman: 1. Faruk Karateke, 2. Kübra Cengiz 3. Yavuz Aslan.

Kadınlar Klasmanı: 1. Kübra Cengiz, 2. Zeynep Koçak, 3. Özlem Bağ Üzgüç.

Takımlar Klasmanı: 1. Toros Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü, 2. İnönü Havacılık Spor Kulübü ve 3. Alanya Yamaç Paraşütü Spor Kulübü