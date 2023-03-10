Düzce Üniversitesi öğrencileri Antalya’da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği; 2 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye ikinciliği derecesiyle turnuvaya damga vurdu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Kemer ilçesi Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda düzenlenen 15 Temmuz Şehidi Muhammet Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda; Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümü 3. sınıf öğrencisi Yağızhan Mustafa Ödemiş, Baijiguan büyük erkek kategorisinde Türkiye şampiyonu, yine aynı bölümden 2. sınıf öğrencisi Mithatcan Zarifoğlu da Taichi büyük erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye şampiyonluklarının yanında, Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencileri Sude Tekeoğlu büyük bayan taichi kategorisinde, Sara Akofova da büyük bayan xinguan kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etme başarısı göstererek gümüş madalya almaya hak kazandı.

Düzce Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Zorlu mücadeleler karşısında başarıya ulaşan öğrencilerimizi tebrik eder, onların gelişmesinde katkıda bulunan başta değerli aileleri olmak üzere, akademisyenlerimize ve antrenörlerine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.