Çorum’da düzenlenen U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı sporcular 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Takım sıralamasında da Türkiye 2’ncisi oldu.
Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, Erzincan İl Özel İdare Spor Kulübü sporcuları hem bireysel hem de takım sıralamasında başarı sergiledi.
Toplamda 5 madalya kazanan Erzincanlı sporcular, 104 puanla takım sıralamasında da Türkiye ikincisi olmayı başardı.
Madalya kazanan sporcular:
76 kg - Elmira Yasin: Türkiye şampiyonu
57 kg - Özlem Gürsoy: Türkiye ikincisi
68 kg - Ayşe Erkan: Türkiye ikincisi
59 kg - Safiye Yasin: Türkiye üçüncüsü
59 kg - Songül Aydemir: Türkiye üçüncüsü
Dereceye giren diğer sporcular:
55 kg - Aysel Niyaz: 5.’lik
62 kg - Diyana Mustafa: 5.’lik
72 kg - Albina İlyaz: 5.’lik
Centilmenlik ödülü de Erzincan’a geldi.
Sporculuğuyla örnek olan Elmira Yasin, hem 76 kiloda altın madalya kazandı hem de şampiyonanın "En Centilmen Sporcusu" seçildi.