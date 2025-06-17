Türkiye’de ilk kez düzenlenen Pickleball Şampiyonası’nda 8-13 yaş kızlar kategorisinde Muğla’nın Menteşe ilçesinden Ada Sarıgül, sergilediği performansla tüm rakiplerini mağlup eden genç sporcu, nağmalup Türkiye Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Ada Sarıgül ayrıca, Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Milli Takım kampına davet edildi.

Menteşe Belediye Spor’un genç yeteneği Ada Sarıgül, önce Muğla İl Şampiyonası’nı, ardından Denizli’de düzenlenen Ege Bölge Şampiyonası’nı kazanarak adını Türkiye Finalleri’ne yazdırdı. Türkiye genelinden 1500 sporcunun katıldığı şampiyonada 8-13 yaş kızlar kategorisinde üç turnuva boyunca hiç mağlup olmayan Ada, Türkiye Şampiyonu olarak Muğla’ya büyük gurur yaşattı.

"Ege başarısından Türkiye finallerine"

30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilen Ege Bölgesi Şampiyonası’nda Menteşe Belediye Spor sporcuları önemli dereceler elde etti. Gösterdikleri performansla Türkiye’nin en iyi 10 sporcusu arasına giren ekip, Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

"Diğer kategorilerde de Menteşe imzası"

Pickleball Türkiye Şampiyonası’nda başarı yalnızca Ada Sarıgül ile sınırlı kalmadı. Aynı yaş grubunda erkekler kategorisinde yarışan Mehmet Can Özkan, Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca, Menteşe Belediye Spor Tenis ve Pickleball antrenörü Ferhat Küçükefe, partneri Görkem Bal ile birlikte çiftler kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Elde edilen bu dereceler Menteşe’de büyük sevinçle karşılandı.

"Başta alışamadım ama şimdi Türkiye şampiyonuyum"

Tenise 9 yaşında başladığını belirten Ada Sarıgül, Pickleball’a geçiş sürecini şu sözlerle anlattı:" Önce teniste gelişmeler gösterdim. Daha sonra Ferhat Hocam beni Pickleball’a başlattı. Başta alışmakta zorlandım ama zamanla il, bölge ve Türkiye şampiyonasına kadar ilerledim. Pickleball, tenise göre daha rahat çünkü hem saha daha küçük hem de raket daha hafif. Bu da oyuna daha hızlı adapte olmamı sağladı"

Turnuvadaki en unutulmaz anını da paylaşan Ada, yarı finalde kendisi için özel bir maç oynadığını belirtti: "Yarı finaldeki rakibim daha önce yakın arkadaşımı elemişti. Elimden geleni yaptım ve maçı kazandım. Finalde biraz heyecanlandım ama daha önce yendiğim bir rakip olduğu için kendime güveniyordum. Geriye düştüğüm anda hocam mola aldı, ne yapmam gerektiğini anlattı. Onun dediklerini uyguladım ve Türkiye Şampiyonu oldum"

Antrenör Küçükefe: "Ada, jimnastik temeliyle geldi, teniste parladı"

Ada’nın gelişim sürecini anlatan Menteşe Belediye Spor antrenörü Ferhat Küçükefe, 22 yıldır tenis antrenörlüğü yaptığını belirtti. Küçükefe, Ada’yı ilk olarak annesiyle birlikte tanıdığını anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Annesi tenise ilgi duymaya başlayınca Ada da onu izlemeye geldi. O sırada fark ettik ki Ada’nın jimnastik geçmişi var, kas grupları gelişmiş, refleksleri güçlü. Yaz kursunda başladı, çok hızlı adapte oldu. İlk 6 ayda turnuvalarda boy göstermeye başladık. Türkiye birincilikleri, ikincilikleri geldi. Ada için yazın tatil yoktu; sıcağın altında çift antrenman yaparak hazırlandık"

"2 günde Pickleball oynamaya başladı"

Mart ayında Pickleball branşında birinci kademe antrenörlük belgesini aldığını belirten Küçükefe, bu yeni branşı hemen öğrencileriyle tanıştırdığını söyledi: "Pickleball branşı henüz çok yeni. Tenise çok benziyor ama raketi daha küçük, saha daha dar. Ada ile ‘hadi deneyelim’ dedik. İlk başta masa tenisine benzetti, alışamadı ama yaklaşık dört saatlik çalışmanın ardından oynamaya başladı. 2 gün içinde Pickleball’a adapte oldu"

Menteşe’den Milli Takıma

Türkiye Şampiyonluğu’nun ardından Ada Sarıgül, Ağustos ayında düzenlenecek olan Pickleball Milli Takım kampına davet edildi.

Pickleball; Badminton, tenis ve masa tenisini harmanlayan bu spor, genellikle bir voleybol sahasına benzer boyutlardaki alanlarda, hafif toplarla oynanıyor.