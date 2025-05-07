Türk mobilya sektörü 3 dolar seviyesindeki ortalama ihraç fiyatını 6 dolara çıkarmak için kaliteli üretim ve tasarıma odaklanacak.İZMİR (İGFA) - Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, mobilya sektöründe tasarım odaklı, katma değerli mobilya üretim ekosistemini kurmak için üniversitelerin mimarlık, orman endüstri mühendisliği, endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri, mobilya sektöründe malzeme üreticileri, tasarımcılar ve katma değerli üretim yapan mobilya firmalarını “Kaliteli ve Katma Değerli Mobilya” panelinde buluşturdu.

Panelin açılışında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk sanayisinin geleceği, ihracatın niteliği ve sürdürülebilir büyüme perspektifi için kaliteli ve katma değerli üretimin zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Mobilya sektörünün, Türkiye’nin en güçlü üretim kalemlerinden biri olduğunu bunun yanında istihdam yaratan, yenilik üreten ve yerli katma değeri yüksek olan stratejik bir sektör olduğunun altını çizen Eskinazi, “Ancak, sadece mobilya üretmekle sınırlı kalırsak, küresel rekabette geri düşeriz. Bizi geleceğe taşıyacak olan şey; hammaddeden son ürüne kadar değer zincirinin her halkasında katma değere odaklanmaktır. Katma değerli üretim demek; tasarımın, fonksiyonun ve çevreye duyarlılığın buluşmasıyla ihracatta kilogram başına düşen geliri artırmak demektir. Düşük hacimde yüksek gelir sağlayan bir ürün grubuna sahip olmak, Türkiye ekonomisinin dış ticaret açığını azaltacak temel taşlardan biridir” diye konuştu.

Avrupa Yeşil Mutabakatıyla üretimde karbon ayak izini nötrlemenin ve sürdürülebilirliğin zorunlu hale geldiğine temas eden Eskinazi şunları kaydetti:

“Türkiye'nin mobilya sektörü, bu sürece hızlı uyum sağlamış, geri dönüştürülebilir malzemeler, emisyonu düşük ve çevreci üretim süreçleriyle rekabette öne geçmiştir. Yeşil dönüşüm, bizim için bir yük değil; tam tersine, küresel pazarda Türkiye’yi farklılaştıran bir avantaja dönüşmektedir. Önümüzdeki dönemde üç temel alana odaklanacağız: Ar-Ge ve Tasarım ile sadece üretmeyeceğiz, yenilikçi yüzey teknolojileri, akıllı çözümler ve modüler yapılarla dünya trendlerini biz belirleyeceğiz. Sadece üretici değil, dünya çapında tanınan Türk markaları yaratmak öncelikli hedefimiz olacak. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzla; doğaya saygılı bir üretim anlayışını yerleştireceğiz. Türkiye artık sadece üretim gücüyle değil, değer yaratma yetkinliğiyle öne çıkan bir ülke. Mobilyada sağladığımız kalite, inovasyon ve sürdürülebilirlik birleşimi, bu vizyonun en güçlü örneklerinden biridir. Güçlü üretim, sürdürülebilir ihracat, yüksek katma değerle geleceğe yürümeye devam edeceğiz.”