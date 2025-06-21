Kuşadası İlim Meclisi’nin dördüncü toplantısı Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından meclis koordinatörü Mahmut Ökçesiz, bugüne kadar yapılan toplantıların kısa bir özetini sunarak önümüzdeki ay düzenlenecek toplantıların konuları ve davetli isimleri hakkında bilgi verdi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Konya Karatay Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi ve aynı zamanda meclis üyesi olan Prof. Dr. Haşim Karpuz, "Türkiye Mevlevihaneleri" başlıklı etkileyici bir sunum gerçekleştirdi. Karpuz, Osmanlı döneminde coğrafyada 134 Mevlevihane bulunduğunu, Mevlevilikte 1001 günlük çilenin 18 farklı görevle tamamlandığını ve Mevlevilerin Türk mimarisi, edebiyatı ve sanatına önemli katkılar sağladığını örnekleriyle anlattı.

Aydın, Tire ve Söke Mevlevihanelerinin bölge için ne denli önemli roller üstlendiğini aktaran Karpuz, Girit Hanya Mevlevihanesi’nin Aydın Mevlevihanesi’nin desteğiyle kurulduğunu da vurguladı. Kuşadası’nın kurucusu Kaptan-ı Derya Öküz Mehmet Paşa’nın da önemli bir Mevlevi mensubu olduğunun altını çizdi.

Katılımcıların sorularıyla zenginleşen konferans sonunda, fikirlerin projeye dönüştüğü bu tür toplantıların önemine dikkat çekildi. Katılımın sınırlı olmasına rağmen Kuşadası İlim Meclisi çalışmalarına kararlılıkla devam edecek. Meclis yetkilileri, daha fazla üyenin bu nitelikli buluşmalara katılım sağlamasını temenni ettiklerini belirtti. Amaçlarının, bilgiyle beslenen bir Kuşadası’na hizmet etmek olduğu ifade edildi.