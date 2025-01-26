Bilecikli sporcu Mert Demir, Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda, Türkiye 3.’sü oldu.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Pazaryeri Spor Kulübü’nden Mert Demir, Türkiye 3.’sü oldu. Yaklaşık 4 bin sporcunun yer aldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na 4 sporcuyla katıldıklarını belirten Kick Boks Bilecik İl Temsilcisi ve Antrenörü Fehmi Piliç, "Öğrencilerimizin hepsi elinden gelen en iyi mücadeleyi verdi Mert yarı final maçında omzundan sakatlandı ve önde gittiğimiz maçı bırakmak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki maçta Türkiye Şampiyonu olup geleceğiz. Sporcularımızı destekleyen Kaymakamımız Ahmet Tayyib Kahraman’a, bizi maddi manevi her konuda destekleyen Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ve İl Spor Müdürümüz Yasin Özdemir’e sonsuz teşekkürlerimizi sunar, müsabakaya katılan sporcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim" dedi.