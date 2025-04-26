Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, yılın ilk üç ayında aktiflerini 160 milyar TL, katma değeri yüksek projelere sağladığı finansman desteği ile kredi hacmini ise 102,4 milyar TL seviyesine taşıdı. Banka ayrıca net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 1,8 milyar TL’ye yükseltti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak 2025 yılında da uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü ilişkilerini sürdürdüklerini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Deprem bölgesinin ekonomik ve sosyal açıdan yeniden güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda; Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’nin ikincisi Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında Dünya Bankası’ndan Bankamıza T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 500 milyon dolar finansman sağlanacak.

Söz konusu kaynak ile; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimiz ve komşu 7 ilimizde faaliyet gösteren işletmelerde istihdamın korunması ve ilave istihdamın yaratılması için gerekli yatırım ve işletme sermayesi finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Böylelikle bölgedeki KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmelere uzun vadeli finansman sağlayarak, sürdürülebilir ekonomik toparlanmaya katkıda bulunacağız” dedi.