İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Nisan’da İtalya’ya yapacağı ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’daki Türkiye-İtalya Zirvesi’nde iş birliği ve küresel meseleleri ele alacak.ANKARA (İGFA)  -Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin davetiyle 29 Nisan’da Roma’da düzenlenecek Türkiye-İtalya Dördüncü Hükûmetlerarası Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.

Zirvede, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek adımlar ve bölgesel-küresel meselelerin görüşüleceği bildirildi.

Bu kapsamda ayrıca, anlaşmaların imzalanması ve iş çevrelerinin katılacağı bir İş Forumu düzenlenmesi planlanıyor.

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Kaynak: İGF