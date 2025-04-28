Sivas Belediyesi öncülüğünde Tarihi Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın çevresinde kapsamlı bir düzenleme çalışması yapılacak.SİVAS (İGFA) - Anıtlar Kurulu'ndan onay alınan projeye ilişkin ortak bir basın açıklaması yapan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ile Kent Konseyi Başkanı Ahmet Necip Günaydın, yapılacak çalışma hakkında detaylı bilgi verdi.

Zemin kaplamasında kullanılacak sarı traverten taşlarının teminini TSO Başkanı Zeki Özdemir üstlenirken, işçilik hizmeti ise Sivas Belediyesi tarafından sağlanacak. Anıtın zemini tamamen yenilenerek daha estetik ve görkemli bir hale getirilecek.

Çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Anıtın bulunduğu alanın zemininde bozulmalar yaşanmıştı ve bu durum vatandaşlarımızı rahatsız ediyordu. Anıtlar Kurulu’ndan çalışmamız için onay aldık. Sağ olsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Zeki Özdemir, bu alanın taşı ile ilgili bize destek sağladı. Biliyorsunuz bu taş, Sıcak Çermik taşı da denilen özel bir traverten taşı. İşçilik hizmeti de Belediyemiz tarafından sağlanacak ve bu alanı tamamen elden geçirmiş olacağız. Öncelikle Zeki Başkanımıza ve Kent Konseyi Başkanımız Necip Günaydın hocamıza teşekkür ediyorum. Sivas bir cumhuriyet şehri, dolayısıyla cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimizdeki bu mekân da bizler için çok önemli… Yakın bir tarihte düzenlemesini yapacağız ve 19 Mayıs’a kadar tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Ardından söz alan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ise asıl mesleğinin mermer üreticiliği olduğunu hatırlatarak “Dünyada marka olan sarı travertenimiz Sivas’ın bir simgesi durumunda. Anıt alanını bu doğal taşımızla yeniden kaplamak için firma olarak elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız dedik. Bugün projemiz hazır, inşallah hayata geçireceğiz. Türkiye’nin hiçbir şehrinde böylesi bir meydan yok. Bir tarafında Selçuklu, bir tarafında Osmanlı, bir tarafında ise Cumhuriyet dönemi eserlerimiz yer alıyor. Bu eserlerimizi korumak ve yaşatmak için emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Necip Günaydın ise alanın tarihsel sürecinden bahsederek 1965 yılında inşa edilen anıtın korunarak zemininde bir iyileştirme çalışması yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek çalışmaya öncülük eden Belediye Başkanı Uzun’a teşekkür etti.