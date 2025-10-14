Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşmayı Kocaeli Stadyumu’nda toplam 27 bin 974 taraftar takip etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de Gürcistan ile oynadı. Milliler sahadan 4-1’lik skorla galip ayrılırken, bu müsabakaya taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Stadyumu’ndaki yapılan karşılaşmayı toplam 27 bin 974 seyirci takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, bu maçın tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştı.