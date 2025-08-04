Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar beklenirken, hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 04 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.