Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı dolayısıyla Sudan’ın Ed Damir bölgesinde yaşayan savaş mağdurlarına gıda yardımı ulaştırdı, iftar programı düzenledi.

Sudan’da iç savaşın etkisiyle zor şartlar altında hayat mücadelesi veren 7 bin kişiye destek olmak amacıyla harekete geçen TDV, Ramazan’ın ilk gününde bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıttı. Vakıf ayrıca, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan göçmenler için iftar programı düzenleyerek kardeşlik sofraları kurdu.

"Ramazan’ın bereketini paylaşmak için buradayız"

Türkiye Diyanet Vakfı Sudan Koordinatörü Muhammet Yorulmaz yaptığı açıklamada, savaş mağdurlarına yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ramazan’ın ilk iftarını, savaşın izlerini taşıyan bu kardeşlerimizle birlikte yapmak, onların mutluluğuna ortak olmak için buradayız. TDV olarak Sudan’da, zor durumda olan kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sudan’da yaşanan çatışmalar nedeniyle başkent Hartum’dan Ed Damir, Atbara ve Shendi bölgelerine büyük bir göç yaşandığını ifade eden Yorulmaz, TDV’nin güvenli bölgelerde insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Sudan’daki Ramazan ayı yardımları kapsamında iftar sofraları kurmaya, gıda desteği sağlamaya ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.