Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlenen Ice Park Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.

Şampiyonada Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de buz dağına tırmanış yaptı.

60 sporcunun katıldığı ve iki gün devam edecek şampiyonayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Avrupa Kış sporları Turizm Başkenti Erzurum’da düzenlenen Türkiye buz duvarı şampiyonasına toplamda 60 sporcu katılıyor. Buz duvarı Kayak merkezinin içerisinde oluşturulan Türkiye’nin yapay tek buz duvarı burası. Biz de Ardahan valimiz ile birlikte bir tırmanış yaptı. Bütün kayak severleri Erzurum’a devam ediyoruz" diye konuştu.