Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Hacı Köyü’nde arıcılıkla uğraşan Salih Yıldız, gece saatlerinde arı kovanlarına yaşanan ayı saldırısı sonucu büyük zarar gördü. Yıldız’a ait 23 arı kovanı, ayının saldırısı sonucu parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Aylarca süren emeğinin bir gecede yok olduğunu belirten Salih Yıldız, "Emek veriyoruz, bakımını yapıyoruz, bal mevsimini bekliyoruz ama bir gecede her şey altüst oldu. Bu sadece maddi değil, manevi olarak da çok yıpratıcı" dedi.

Bölgede son zamanlarda artan ayı saldırılarından endişe duyan köylüler ise yetkililere çağrıda bulunarak, önlem alınmasını istedi.

Olayın ardından köy halkı da endişeli. Son yıllarda köy merkezine yakın bölgelerde ayı saldırılarının arttığını belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istiyor. Çevre sakinleri, yalnızca kovan değil, köylülerin geçim kaynağının da tehdit altında olduğunu belirtti. Doğa ile iç içe yaşayan köylüler, yaban hayvanlarına zarar verilmeden, hem insan hem hayvan güvenliğini sağlayacak çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.